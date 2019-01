otto y su banda en tnT blues

El joven OTTO se estrena este año en formato banda, aportando canciones nuevas y trasladando sus temas anteriores a un directo más completo. Ya en sus anteriores trabajos Whatever y Red Line (ambos en acústico) combinaba guitarras con su identidad propia, donde destacaba su peculiar voz e interpretación. Otto, que aún no ha cumplido los 20 años (empezó con 15 en el business) nos traslada a lo más clásico del rock americano (Dylan, Cash?) o al pop e indie contemporáneo (Oasis, The Strokes, Arctic Monkeys?) con su matiz personal. Domingo por la tarde en TNT Blues de Cox. 5 euros.