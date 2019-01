El Fondillón en Fitur

La Feria de Turismo anual, donde Alicante tiene tanta relevancia, es el marco ideal para la promoción del Enoturismo, un producto turístico que está en auge y en el que las bodegas alicantinas hemos apostado fuertemente. Me siento bastante orgulloso de haber iniciado esta actividad a finales de los 80 cuando los primeros autobuses de turistas extranjeros empezaron a llegar a la bodega deseosos de conocer el mundo del vino, ver in situ su proceso de elaboración y probarlo. Hoy en día, contratando directamente con las bodegas, con las agencias de viajes o a través de la Ruta del Vino de Alicante, se pueden realizar visitas muy completas y gratificantes. En Fitur, mediante catas y audiovisuales, mostramos a los operadores profesionales como es una visita en la bodega e intentamos convertirla en una experiencia grata e inolvidable. El Fondillón es la mejor y más singular experiencia dentro de la vista que nosotros ofrecemos. Después de un paseo por las viñas y explicación del contexto medioambiental e histórico de la zona: laguna y sierra de Salinas, aeródromo de la República y collado, ermita y casas del escritor Azorín, los visitantes recorren las instalaciones y sala de toneles para descender después a la Sacristía del Fondillón, donde directamente de las barricas, pueden degustar distintas añadas centenarias con maridajes de quesos azules y dulces de la zona.

En esta edición de Fitur 2019 he apoyado con nuestros vinos a los chefs alicantinos que han cocinado en directo los mejores platos de nuestra tierra y he realizado varias catas de vino Riesling blanco, Monastrell y Alicante Bouschet tintos y Fondillón de 1996 en los stands de Turisme de la Comunitat Valenciana.

Con la multitudinaria asistencia de curiosos, agentes del sector y autoridades, la feria ha servido para la promoción de nuestra gastronomía y para insistir en su difusión y conocimiento, que a pesar del gran momento por el que atraviesa, dista todavía de llegar a su apogeo.