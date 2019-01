familia al instante

us responsables la consideran tan conmovedora como divertida, y tan entrañable como auténtica, asegurando que es un homenaje a la idea de que cualquier origen puede ser bueno para una familia. En su opinión es una comedia con la que te ríes, te toca la fibra sensible, te sorprende cuando menos lo esperas, te lleva al borde de las lágrimas, se cuela hasta lo más profundo y se queda a vivir contigo una temporada, exactamente igual que los hijos. Como se ve una declaración de intenciones muy optimista en una película que, se asegura, está inspirada por los acontecimientos reales de la vida del guionista/director/productor Sean Anders, autor de una filmografía de siete titulos totalmente de comedia ( Desmadre de padre, Cómo acabar sin tu jefe, Padres por desigual, Dos padres por desigual) Su protagonista es Mark Wahlberg, que está acompañado en el reparto por Octavia Spencer, Tig Notaro, Margo Martindale, Julie Hagerty y Michael O'Keefe. Cuando Pete y Ellie tomaron la decisión de crear una familia, no sabían que estaban dando el primer paso para adentrarse en el mundo de la adopción.