DIOS NO ESTá MUERTO. UNA LUZ EN LA OSCURIDAD

s la tercera entrega de la serie Dios no está muerto, una saga de películas religiosas norteamericanas, cuyas dos primeras, que no se estrenaron en España, estaban destinadas a difundir el mensaje de Cristo desde una óptica típicamete proselitista. Es el primer largometraje del director Michael Mason, que ha sustituido en la realización a Harold Cronck, con presencia en el reparto de una Tatum O'Neal que ganó el óscar a la mejor actriz de reparto en 1973 por Paper Moon. La película muestra cómo después de que su iglesia termine pasto de las llamas, un pastor religioso pide asesoramiento legal a su hermano, un abogado ateo de la gran ciudad con quien hacía mucho que no se relacionaba. Lo peor es que las llamas se llevan su lugar de culto y la vida de su mejor amigo y la universidad intenta aprovechar la ocasión para expropiar el terreno del campus donde se edificaba la parroquia. El reencuentro entre los hermanos abrirá heridas del pasado y acabará convirtiendo al no creyente en un fanático de la fe. Quiere ser una cinta sobre la reconciliación y el perdón que envía un recordatorio de que, incluso en los peores momentos, hay espacio para la esperanza.