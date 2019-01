sta nueva película cuenta la vida del joven boxeador Adonis Creed dentro y fuera del ring mientras hace frente a la fama, la familia, el legado de su padre y su continua búsqueda para convertirse en campeón. Desde que dejó California hace tres años para trasladarse a Filadelfia y entrenar con el ex campeón retirado de pesos pesados Rocky Balboa ( Stallone), Adonis ha encontrado el amor y el éxito. Bajo la tutela de su mentor, entrenador y «tío» Rocky, Adonis ha conquistado rápidamente la gloria en el boxeo profesional como aspirante al título de pesos pesados. Él y su eterno amor, Bianca ( Thompson), la bella cantante y compositora que es una estrella de la música por derecho propio, están listos para comprometerse y formar una familia. Su madre adoptiva, Mary Anne Creed ( Phylicia Rashad) albergaba la esperanza de que Adonis no siguiera los pasos de su padre. Pero aceptó su elección, reconociendo el talento de su hijo y la pasión que convirtieron a su difunto marido en uno de los mejores boxeadores del mundo. Adonis debería estar tocando el cielo con las manos, pero lo cierto es que intenta reconciliar sus dudas interiores con la fama y la adulación que le ofrece el mundo exterior. Como hijo ilegítimo del ex campeón de pesos pesados Apollo Creed, que murió en el ring antes de que él naciera, Adonis lidia con su legado y su vida de personaje célebre. A pesar de su éxito, Adonis tiene miedo de no estar a la altura de las expectativas, sobre todo de las suyas. Pone en cuestión su talento y se pregunta si ha peleado de la mejor manera y si es digno de ser un campeón. Pero antes de lo esperado, un rival va a obligar a Adonis a enfrentarse a sus dudas y a responder a esas preguntas. Se trata de un joven e invicto contendiente de pesos pesados, Viktor Drago ( Florian «Big Nasty» Munteanu), hijo de Ivan Drago ( Dolph Lundgren), el boxeador ruso que mató a Apollo en el ring tres décadas antes.