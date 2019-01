Soledad Vélez: «Las comparaciones me halagan»

Hace diez años la chilena Soledad Vélez tomó València como base de operaciones. Tras un par de eps al principio de la década, publicó Wild Fishing (2012) y Run with wolves (2013), y en 2016 Dance and Hunt, donde el folk oscuro de sus primeros trabajos se mezcla ya con la electrónica. Pero el cambio de verdad llega el pasado año con Nuevas épocas que supone una ruptura total: adiós al inglés, canciones solo en castellano e inmersión total en los sintetizadores. Mañana lo presenta en el séptimo aniversario del Söda acompañada de Jordi Sapena.

P Hola Soledad, el sábado a las 12 del mediodía en el Söda Bar...

R Sí, a la hora del vermut.

P Y por la tarde otro concierto en Murcia

R Exacto, va a ser un día completo.

P ¿Será el mismo concierto el de Alicante y el de Murcia?

R En la esencia sí, pero depende donde vayas a tocar muchas cosas influyen, el público de alguna forma es distinto. Creo que me va a gustar muchísimo el local de Alicante.

P Tu visita al Low Festival en 2017 fue todo menos un concierto íntimo.

R Me acuerdo mucho de ese concierto y recuerdo que tenía muchísimo calor y también recuerdo que fue el último concierto que hice con el pelo larguísimo.

P Y a partir de ahí un cambio, algo que es una constante en tu trabajo.

R Sí. Bueno, a mì me divierte mucho. Creo que es una forma también de enriquecer mi trabajo, me gusta mucho probar cosas nuevas, mezclarlas, me encanta.

P ¿Nuevas épocas es tu mejor disco?

R Pues no lo sé. Es el último y lo normal es que te sientas más identificada con tu último trabajo. Yo creo que por lo del castellano es uno de los discos más importantes para mí.

P ¿Renuncias a tu pasado?

R A mí me sigue gustando ese tipo de música pero sí es verdad que ha sido un cambio importante, básicamente porque ya no toco las canciones anteriores en los conciertos. Solo canto en castellano y ya está.

P ¿No las tocarás nunca más?

R No sé si nunca más, pero ahora mismo no lo estoy haciendo porque creo que rompe mucho la dinámica que estoy intentando llevar con este disco. No quiero combinar. Por el concepto del concierto me parece super importante concentrarme en Nuevas épocas y en las nuevas canciones que voy a sacar en breve. Voy a sacar unos cuantos singles, ya tengo el primero preparado para finales de febrero o principios de marzo, en la línea de Nuevas épocas y un poco más, con más cosas.

P Haces música alegre y letras tristes.

R Sííí, eso es muy bacán (genial) y me gusta cuando alguien me lo dice porque para mí es un punto super positivo, me gusta haber conseguido esa dinámica de transmitir que cantar canciones tristes no significa que te estés regodeando en la tristeza sino empatizando con los sentimientos y disfrutando de ellos.

P ¿Ahora mismo tu inspiración es solo el pop electrónico de los 80?

R ...ummm fíjate que no, si te soy sincera, de verdad, no ha sido como tal, simplemente son sonidos que me atraen muchísimo hace ya un tiempo y los estoy utilizando solo por eso, no por tener alguna referencia clara. Para mí los ochenta son como otro instrumento más, algo así.

P Te han comparado con Javiera Mena, ¿estás de acuerdo, te molesta?

R Yo creo que somos muy distintas. También está claro que estamos en España y las dos somos chilenas y hacemos pop, pero somos super distintas. A mi me encanta y la admiro muchísimo, es una chica genial. Cualquier comparación que me hagan me halaga.

P Pues tu voz me remite a algunas damas de los sesenta como Marianne Faithfull...

R Qué bacán (risas). Hacía tiempo que no la escuchaba.

P ¿El nuevo disco será una sorpresa?

R Pues sí y además, como todo, lo voy a hacer al revés. Voy soltando singles y vemos qué va pasando. Y a finales de este año... ya veremos. Voy a ir jugando mucho con todo esto, trabajando con el formato single.