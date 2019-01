Humor sin sentido

Han paseado su humor extraño, sí, y también surrealista y absurdo, por el escenario del Teatro Principal de Alicante en varias ocasiones. Los vaqueros, los indios, los niños, los padres, el médico, el legionario, el artista... todos los personajes posibles pasados a través del tamiz incoherente a la vez que ingenioso y brillante de Carlos Faemino y Javier Cansado. La pareja de cómicos, reyes de la improvisación, vuelve al Principal mañana y el domingo con Quien tuvo retuvo.

Cuando Faemino y Cansado encaran la creación de un nuevo espectáculo su preocupación primera es conseguir la excelencia. No siempre lo consiguen. Y dicen que, por ejemplo, en Quien tuvo, retuvo desde luego que no. Cuando deciden cuál será el tema que sirva de percha de su nuevo espectáculo desechan habitualmente cualquier idea ya realizada. También dicen que en Quien tuvo, retuvo no ha sido el caso. Cuando buscan cómo será la puesta en escena de su nuevo espectáculo intentan no repetir jamás ningún elemento, ya sea de escenografía o iluminación. En Quién tuvo, retuvo, afirman que no ha sido posible. Cuando Faemino y Cansado diseñan la producción de un nuevo espectáculo jamás les asusta el coste económico, nunca eliminan un gag o un sketch por caro que resulte llevarlo a escena. En Quien tuvo retuvo, sin embargo, la producción ha sido más bien austera, reconocen los humoristas.

En definitiva, si no es excelente ni hay tema, repiten puesta en escena y es barato, ¿qué aporta Quien tuvo, retuvo a la carrera de Faemino y Cansado? Pues dicen que dos cosas a cual más importante: risas y reminiscencias.

La carerra de este dúo de humoristas madrileños está ligada al parque del Retiro, donde empezaron a ser conocidos a principio de los 80 por su particular forma de expresar las ideas y su concepto del humor. En ese espacio callejero coincidieron también con otros humoristas como Pedro Reyes o Pablo Carbonell. Después de casi cuatro años, entcones como Tato y Kiko, y más tarde Los Hermanos Benítez, cambiaron la calle por bares y teatros ya con el nombre actual. Fue en la televisión, en el programa Un, dos, tres donde dieron el salto a la fama.

A partir de ahí, han recorrido numerosos escenarios del país con los ocho espectáculos que han montado hasta ahora. Su indumentaria, sus gags de humor absurdo y su particular dicción, que mezcla el lenguaje llano con lo intelectual, les ha¡ convertido en piezas imprescidnbiles en la historia del humor de las últimas décadas. El primero de sus espectáculos fue Siempre pendiente, en 1995, y el último este Quien tuvo, retuvo que llega ahora al Teatro Principal de Alicante.