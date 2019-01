Wyoming y Los Insolventes

José Miguel Monzón, más conocido como el Gran Wyoming, uno de los grandes del humor y la crítica más ácida de este país, es también, para sorpresa de algunos, un hombre ligado a la música desde hace 40 años, que inició su carrera con Paracelso, grupo con el que ganó el San Isidro Rock de 1978. Después formó dúo con Ángel Muñoz «Reverendo» y desde hace diez años mantiene un grupo más o menos estable, Los Insolventes, con los que se presenta mañana en la sala The One de San Vicente por primera vez. Con ese cuarteto, Wyoming da rienda suelta a su pasión: el rock and roll. En sus conciertos se lanza a un recorrido cronológico donde se interpretan algunas de las mejores canciones de la historia: desde el más sincero homenaje a los precursores del género (Chuck Berry, BuddyHolly) hasta el punk rock de The Clash o Siniestro Total pasando por el garaje (The Troggs), el estilo de vida mod (The Who, Los Salvajes), artistas españoles (Rosendo, Los Brincos), rock duro (AC/DC, Leño, Rory Gallagher)) o incluso alguna sorpresa ( ¡Video Killed the Radio Star!). Y todo aderezado con sus sarcásticos comentarios.