Una década vendiendo discos de vinilo en Alicante es casi una heroicidad, así que hay suficientes motivos para celebrar el cumpleaños. Será mañana por la noche en la sala Stereo de Alicante con los norteamericanos The Hi-Risers y los británicos More Kiks, gracias a la colaboración del festival Fuzzville!!!. Los Hi-Risers son un trio de rock&roll americano con reminiscencias de rhythm&blues, country, doo-wop, garage, rockabilly o surf. Pero su música, aunque bebe de las mejores fuentes del pasado, no es retro. The Hi-Risers hacen rock&roll de hoy, sin poses ni imposturas, natural, fresco y espontáneo. Los británicos More Kicks ofrecen un power pop de altos vuelos. La entrada anticipada cuesta 12 euros, pero el cumple arranca esta noche con Bola y Le Currete pinchando en el Mono, prosigue el sábado al mediodía en el Kiosco Miramar en el Postiguet y concluirá en el Jendrix tras el concierto de Stereo con Claudio Corazón y Marta Rufus.