Es un thriller dirigido por Julius Avery con Jovan Adepo, Wyatt Russell, Dominic Applewhite, Jacob Anderson, John Magaro, Iain De Caestecker, Mathilde Ollivier y Pilou Asbæk en el reparto en el que en plena Segunda Guerra Mundial dos paracaidistas estadounidenses tienen una misión crucial para el éxito de la invasión: destruir una torre de radio alemana en una pequeña ciudad cercana a Normandía. «Todo comenzó -señaló el productor J. J. Abrams- con un increíble guión escrito por Billy Ray. Lo que más me gustó del concepto fue que comenzaba como una película clásica de guerra y de pronto se convertía en una película de monstruos de terror. Era una receta única. La idea de esos dos géneros coexistiendo me pareció que podía dar lugar a una atracción increíblemente intensa y divertida. La secuencia inicial, en particular, me hizo pensar que era intensa y graciosa, y llena de personajes y acción...»