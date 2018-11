El geólogo, escritor y presbítero inglés, Joseph Townsend, nació en 1739 y murió en 1816. Amigo personal del conde de Floridablanca realiza un viaje por España entre 1786 y 1787. A. su paso por Alicante se maravillaba de la exuberancia de la huerta, fruto sin duda de la combinación del sol y del agua de riego proveniente del pantano de Tibi, el cual había visitado días antes. La parte que más nos interesa es el comentario que Townsend hace sobre la técnica para sobremadurar las uvas en la huerta de Alicante consistente en exponer las uvas al sol sobre cañizos. De esa manera se evaporaba la humedad ambiental proveniente del mar y también el agua de los propios granos, consiguiendo así un aumento del azúcar y por consiguiente de alcohol posterior. En el Vinalopó sin embargo las uvas sobre maduran en la cepa consiguiendo un mejor equilibrio entre los azúcares y la acidez total.

«Los días siguientes a mi visita al pantano fui a ver la huerta para conocer la agricultura de este fértil valle, rico en cultivos y agua. El rápido crecimiento que contempla la vegetación en los climas cálidos sorprende muchísimo a los habitantes de regiones más septentrionales. Un día que expresé al gobernador el asombro que a mí mismo me producía el hecho, me llevó por la tarde al huerto de don Lorenzo Mabile, a corta distancia de la ciudad, donde pudimos pasear bajo la sombra de árboles que solo cuatro años antes no existían más que como retoños, semillas o chupones. Vimos trescientas higueras y tres mil quinientas vides todas ellas repletas de frutos; y el propietario y su familia pueden ya beber vino de su propia cosecha. De estos viñedos sacó el año pasado tres toneladas y media de vino, lo que supone un promedio de un cuarto por vid. La producción total de Alicante asciende a unas cuatro mil toneladas. Para producir vino Fondillón, las uvas se ponen sobre elevadas estructuras de mimbre durante quince días a la influencia del sol y del aire para que la humedad sobrante se evapore. A continuación se prensan».

