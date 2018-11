Es un thriller que muestra cómo el doctor Jaime Jiménez se viene abajo cuando su hijo de 17 años queda en estado vegetativo debido a una brutal paliza que recibe a la salida de una discoteca. En esta tesitura y tras comprobar que la justicia no hace nada por detener a los culpables, él mismo emprenderá un viaje a los infiernos en busca de venganza. Cuenta en el reparto con estrellas como José Coronado, Ana Wagener, Ester Exposito y Pol Monem. Firmada por el sevillano, Miguel Ángel Vivas ( Inside, Extinction, Secuestrados y Reflejos) estamos ante una reflexión sobre los pecados y angustias del hombre de hoy. «Es la historia -dijo Vivas- de un hombre equivocado. La considero mi mejor película hasta hoy, de la que me siento más orgulloso. La idea me vino en la época de Secuestrados y he querido rodarla desde entonces, pero hasta hoy no me he sentido lo suficientemente preparado para enfrentarme a ella».