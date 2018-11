«Fiesta, fiesta, fiesta»

El relat conta la història dels sets magnífics, un grup de compensatòria de tercer d'ESO d'un institut públic. L'objectiu del seu professor és realitzar un treball sobre les festes que els ajude a conéixer la diversitat d'origen que hi ha a l'aula: Nate, d'origen hispanoguineà; Kamila, d'origen equatorià; Hugo, d'origen espanyol; Ionut, d'origen romanés, i Xirou d'origen xinés. Els conflictes van succeint-se i els diferents relats de diferents professors i personal no docent s'entremesclen amb els testimonis dels pares. Teatre documental per a reflexionar sobre la identitat.

?Dissabte 10 de novembre a les 22.30 hores

?Entrades a 15 euros

?Teatre Arniches. Avinguda d'Aguilera, núm. 1. Alacant