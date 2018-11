Què se sent quan s´és el tipus més reeixit del planeta? Per què la gent té por al fracàs? Per què no puc posar els peus en una vorera? ´¿Qué pasó con Michael Jackson?´ és una entrevista. Un entrevistador i una estrela. Un plató de televisió i una càmera. Un déu i un altre. És el mite del somni contra el desvetlament. És el naixement prematur d´un ídol. ´¿Qué pasó con Michael Jackson?´ és un «thriller». És una assassinat. Què passa si matem el líder del ramat? El tutor? El sergent? El pare? Què passa si matem per a viure? Quan matem per a sobreviure, ballem. Michael Jackson va morir, jo no.

Dimecres, 7 de novembre a les 22.30 hores

Entrada general a 15 euros

Teatre Arniches. Avinguda d´Aguilera, s/n. Alacant