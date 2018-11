Nueva ubicación para el visor fest

Sin haber explicado la organización los motivos del cambio, la primera edición del Visor Fest, que se iba a celebrar este fin de semana en la Ciudad Deportiva Guillermo Amor de Benidorm, se traslada al Auditorio Julio Iglesias en el Parque de la Aigüera. De una ubicación con capacidad para más de 30.000 personas y alejada del corazón de la ciudad se pasa a una con un aforo mucho más reducido y en pleno centro urbano.

El cartel y los horarios, sin embargo, se mantienen inalterables. El Visor Fest lo conforman interesantes artistas y bandas que nacieron en las décadas de los años 80 y 90 pero que siguen teniendo un discurso fresco y actual: The Flaming Lips, The Jesus & Mary Chain (fotos de arriba), Ride, Saint Etienne, Chameleons Vox, Cat Power, Ash, !!! (Chk chk chk), Megabeat Interfront, Addictive TV, además de los Dj's Amable, Miqui Puig, Julio Ródenas, Bilbadino y Camelot (Toño+Bryan y Roberto+ José Miguel). The Flaming Lips, que nacieron a finales de los 80 pero que en el 2000 lograron su reconocimiento absoluto, se presentan como cabeza de cartel del sábado. Liderados por Wayne Coyne, la banda de Oklahoma ofrece un rock psicodélico que picotea en infinidad de estilos y que ofrece espectaculares conciertos con multitud de elementos teatrales. Antes actuará su compatriota Cat Power, una de las voces más profundamente arraigadas en la iconografía y la mitología del rock independiente estadounidense.Las estrellas de esta noche son los británicos The Jesus & Mary Chain, adalides del noise pop, a quien abrirán paso otros que no le van a la zaga, Ride, enmarcados en sus inicio en el moviemiento shoegazing de las islas. «Bandas de calidad para integrar el cartel de un festival que esperamos se convierta en unos de los mejores festivales de otoño a nivel nacional y europeo», afirman desde el Visor. Las entradas de un solo día cuestan 32 euros mientras que el abono para las dos jornadas saloe por 60 euros.