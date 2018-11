Funtastic Dracula festival: 3 días de garage y locura

Con las entradas agotadas desde hace semanas llega una nueva edición del evento más loco de la Costa Blanca: tres jornadas de garage, punk, locura y disfraces en Penélope de Benidorm. Casi treinta de bandas entre las que destacan los Radio Birdman, King Khan and the Shrines, Derv Gordon and the Equals, Miriam Lina & Nobody Babes...