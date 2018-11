Han pasado más de 25 años desde la muerte del extravagante líder y voz principal, Freddie Mercury y la música perdura. Freddie redefinió y trascendió los estereotipos, de la misma manera que la música de Queen rehúsa ser etiquetada dentro de cualquier género tradicional. Quizá sea esta la razón por la cual el grupo es un fenómeno tan intergeneracional, multicultural y global.

Ahora, el ganador del Emmy Rami Malek ( Mr. Robot) se enfunda en un ajustado mono y coge el pie de micrófono para interpretar al rey del pop-rock en Bohemian Rhapsody, una contagiosa celebración llena de ritmo y corazón de la música de Queen y de la vida de su vocalista, Freddie Mercury.

El productor Graham King conocía algo de la vida de Freddie Mercury ya que había crecido en Londres en los 70 y 80 y, tras mantener una larga conversación telefónica con Jim Beach, abogado de Queen, King conoció a los fundadores de la banda, el guitarrista Brian May y el baterista Roger Taylor, y se cerró el trato. «Mi experiencia viene por grandes producciones de Hollywood, y me pareció que la historia merecía ser contada a ese nivel», explica King. «La película es una celebración de la música a la vez que porta el legado de Queen y Freddie mostrando a las nuevas generaciones quién fue Freddie –sus orígenes en Zanzíbar, su llegada a Londres como inmigrante, los prejuicios que enfrentó durante su juventud, su timidez e inseguridades en torno a su apariencia, cómo batalló en tantos frentes, su genialidad como compositor y músico, cómo encontró a otra familia en la banda, su reinvención como un artista fuera de serie mientras seguía siendo esa persona a quien todos amaban, saliéndose con la suya a pesar de su conducta escandalosa– todo en el marco de la creación de un sonido innovador y pionero en su tiempo. El período entre 1970 y 1985 se percibió como el más importante en la historia de Freddie y la banda, y finaliza con el triunfo en el Live Aid».

May y Taylor fueron parte del equipo durante el proceso creativo, justo la intención de King, y su participación garantiza la veracidad de la película. «Cuenta la historia de sus vidas, y nadie la conoce mejor que ellos mismos», explica. «Puedes leer un sinfín de libros y artículos en revistas y ver cuantos vídeos y entrevistas existan, pero, cuando realmente tienes la posibilidad de sentarte con los que pueden llevarte a través de la historia, contarte anécdotas sobre Freddie imposibles de descubrir hoy, significó todo para mí. Todos sentimos que no debíamos hacer la película al menos que todo estuviera en orden –la historia, el elenco– todo debía encajar a la perfección. Lo esencial para mí es que todos los que colaboraron se enorgullezcan de la historia, orgullosos de una película sobre sus vidas que será proyectada por todo el mundo».

El proyecto atravesó varias encarnaciones antes de finalmente llegar a la pantalla y tanto Taylor como May quedaron impresionados por la tenacidad y el compromiso de King. «Es un gran productor que nos ha acompañado en todo este camino», dice May. «Hubo momentos en que Roger y yo pensamos que esto nunca ocurriría. El hecho que Graham haya logrado conseguirlo con tan grandioso equipo y elenco es muy emocionante». «El público disfrutará viéndola. No es solo la historia de Freddie; es también la historia de cómo crearon el sonido. ¿Cómo inventaron Bohemian Rhapsody? Fue un éxito total en cuanto la sacaron.