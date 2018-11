«Alacant Capital Animal»

La injustícia comesa sobre els altres animals, el patiment que els infligeixen els humans, ha entrat per primera vegada, per mitjà del projecte Capital Animal, en les institucions artístiques. Primer a Madrid, després a València i, ara, a Alacant. Mitjançant l´art i la cultura s´ha formulat una crítica a un sistema, antropocentrista i carnista, que regeix el món contemporani i el sembra de víctimes. Inspirat en el moviment d´alliberament animal, Capital Animal defensa la creació artística com a poder transformador de la societat a què es dirigeix..

Fins al 9 de desembre

Entrada gratuïta

Centre Cultural Las Cigarreras. Carrer Sant Carles, 78. Alacant