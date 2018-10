Los Sustos, Garage y R&R desde México

Al grito de «¡Sin Miedo a la Muerte, Rockanroll directo a la cabeza!» llega el domingo a TNT Blues Cox el cuarteto mexicano Los Sustos y su propuesta de alto octanaje. Nada nuevo bajo el sol (sus influencias son The Sonics, Lords Of Altamont, The Seeds o The Fuzztones) pero pasado por el tamiz del rockanroll más chingón. El concierto (domingo 20h., 5 euros) promete ser una fiesta pues con él cierran la gira que empezaron en Holanda a principio de mes y que les ha llevado por Bélgica, Francia y España.