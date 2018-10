Ricard i Ester van estudiar junts a l´institut. Ester no ha oblidat mai el martiri que li va fer viure Ricard i els seus amics, però sobretot Ricard. A ´Porta´m al bosc´, però, es vol anar més enllà: és possible que un adult arribe a superar les seqüeles de l´assetjament escolar? Els assetjadors ho segueixen sent tota la vida? Què succeeix quan, al cap dels anys, es retroben víctima i assetjador? Una obra amb tots els ingredients per a atrapar el públic, tant adolescent com adult. Un text potent, ben construït i actual que s´assenta sobre una temàtica per desgràcia prou estesa i punyent com és l´assetjament escolar.

Divendres, 2 de novembre a les 21.00 hores

Entrades a 15 euros

Teatre Arniches. Avinguda d´Aguilera, s/n. Alacant