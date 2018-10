Gaia espera el naixement del seu bebé Oceanus. Mentre espera, somnia com serà, recorda la seua mamà. Mentrestant, plou i plou. Prompte la casa se li inunda i s´ompli de peixos, meduses, eriçons, cavallets de mar i tot tipus d´éssers marins. Des dels acostumats a eixir a la superfície de tant en tant fins als que no coneixen més que el so i la foscor del fons oceànic. Gai és mamà terra. I el seu bebé, tan gran com la mar. Un espectacle pensat especialment per als més menudets de casa. Un teatre dels sentits amb llums, ombres, música, aigua i molt d´amor.

Diumenge 28 d´octubre a les 12:00 hores

Entrades adults 6 euros, xiquets i xiquetes 4 euros (promo 5x4)

Teatre Arniches. Avinguda d´Aguilera, s/n. Alacant