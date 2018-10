Influencias de Pedro Almodóvar

Es la tercera película de Carlos Vermut, tras su opera prima, Diamond flash, que tuvo una insólita distribución online y el gran éxito de público y crítica Magical girl, que se hizo con la Concha de Oro en Sebastián al mejor largometraje y la de Plata al mejor director. Cuenta la historia de una diva de la canción que pierde la memoria poco antes de su regreso a los escenarios y de la fan que la ayudará a recuperar su identidad.



Está protagonizada por la actriz y cantante Najwa Nimri, la actriz revelación Eva Llorach, protagonista de la ópera prima de Vermut, y las ganadoras del Goya Carme Elias y Natalia de Molina. La banda sonora corre a cargo del prestigioso Alberto Iglesias, colaborador habitual de Pedro Almodóvar.



Lila Cassen (Nimri) era la cantante española con más éxito de los noventa hasta que desapareció misteriosamente. Diez años después Lila prepara su triunfal vuelta a los escenarios pero, poco antes de la esperada fecha, pierde la memoria al sufrir un accidente. Violeta (Llorach) vive dominada por su conflictiva hija Marta (De Molina). Cada noche escapa de su realidad haciendo lo único que la hace feliz, imitar a Lila Cassen en el karaoke donde trabaja. Un día Violeta recibe una fascinante propuesta: enseñar a Lila Cassen a volver a ser Lila Cassen. Preguntado en una entrevista si con su cine pretende romper unos esquemas narrativos clásicos, el cineasta madrileño dijo que no tenía intención de romper con nada.»Me pongo a hacer una película -contestó- y después veo cómo me sale sobre la marcha. No quería hacer algo distinto a Magical Girl. Quería hacerlo lo mejor que pueda y ya está. Yo sabía que estaba escribiendo una película que tiene que ver con el melodrama, pero quería jugar con más elementos en la historia. Me gusta mucho la mezcla de géneros y admiro a los directores que saben hacerlo, como Takashi Miike y Sion Sono, que son capaces de hacerte reír en una escena y sacarte una lágrima en la siguiente. Pero no había una intencionalidad concreta detrás».