Llega con la mochila cargada con cuatro premios de las Artes Escéncias de la Generalitat Valenciana a mejor dirección escénica; mejor versión, adaptación o traducción, los dos para Jaume Policarpo; mejor actriz, para Àgueda Llorca; y mejor espectáculo de teatro. Un equipaje con el que Bambalina Teatre Practicable se acomoda hoy en el Arniches hoy para abrir la temporada teatral de la sala.

Policarpo, que asume también la dirección, ha tomado prestado el clásico La Celestina de Fernando de Rojas y le ha dado otra vida que bajo el particular prisma de la compañía valenciana conforma una propuesta arriesgada y diferente. «He hecho de mi capa un sayo -afirma-, me he tenido que atrever a recomponer lo que en la obra se dice dejando fluir mi sentido teatral, guiándome por ese sentido de titiritero que propende a sustanciar en lo grotesco ahora y en lo sublime luego para acabar rematando con un buen cachiporrazo».

Águeda Llorca y Pau Gregori interpretan los personajes de esta obra a través de los títeres con los que Bambalina retrata el mundo de la famosa tragicomedia de Calisto y Melibea. «No siento que quiero ofrecer mi obra sino la de otro, pero en el proceso de lectura, comprensión y recreación acabo convencido de que esa obra es completamente mía y eso me proporciona una gozosa sensación de fraternidad con el que la parió hace más de quinientos años», destaca Policarpo.

La propuesta de Bambalina, con las técnicas y recursos propios de los títeres y del teatro de objetos, hacen posible una puesta en escena «dinámica y contemporánea», rica en imágenes y recursos plásticos.

Bambalina, que ganó un Max al mejor montaje infantil con Kiti Kraft, aparece en la escena valenciana en 1981 y dirige su mirada hacia una modalidad tan singular como es el teatro de títeres. La compañía siempre ha destacado por la voluntad de abrir el código de los títeres hacia mundos claramente interdisciplinares. En su larga trayectoria ha puesto en escena títulos como Pinocho, Quijote, Ulises, Cyrano de Bergerac, Alícia o El jorobado de Notre Dame.