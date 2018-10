La vida privada de un héroe mundial

Basado en el libro First Man: The Life of Neil A. Armstrong, de James R. Hansen, esta película cuenta detalles reveladores de la vida privada y de los momentos más cruciales de un héroe conocido mundialmente conocido. En 2000, Hansen se puso en contacto con Armstrong para que le autorizara a contar su historia. Al cabo de dos meses, el astronauta, poco inclinado a conceder entrevistas y mucho menos a que alguien documentara su vida, rechazó la petición.

Pero el escritor no se dio por vencido y consiguió el permiso del famoso piloto. «Tardé unos dos años en convencerle», recuerda. «La familia de Neil estaba totalmente de acuerdo en que se escribiera una biografía. El momento crucial fue cuando me invitó a su casa en las afueras de Cincinnati, donde llevaba viviendo unos veinte años, y pasamos la tarde charlando en su estudio. Salí de allí con una sensación muy optimista, pero aun así tardó algunos meses en aceptarlo»

Después del éxito de La ciudad de las estrellas. La La Land, ganadora de seis estatuillas, el oscarizado director Damien Chazelle y el actor Ryan Gosling vuelven a colaborar en First man, que cuenta la fascinante historia de la misión de la NASA que llevó al primer hombre a la luna, centrada en Armstrong y el periodo comprendido entre 1961 y 1969. Un relato visceral en primera persona, basado en la novela de Hansen, que explora el sacrificio y el precio que representó, tanto para Armstrong como para su familia, sus compañeros y el país, una de las misiones más peligrosas de la historia. Chazelle y sus colaboradores enfocan la cinta desde dentro con el fin de permitir al espectador que se sumerja en un viaje imposible. La ignorada, apasionada e indómita heroína Janet Armstrong, la esposa de Neil, que hizo posible lo imposible, está encarnada en la película por Claire Foy. Armstrong viajará al espacio para superar el dolor que ambos comparten, pero será el fuerte lazo de unión con su mujer lo que le hará volver. Los productores no quisieron limitarse a contar la historia de un héroe del que hemos visto numerosas fotos, leído u oído muchas entrevistas, sino indagar en qué le impulsó a él, a su familia y a sus compañeros de la NASA a lograr lo impensable. «Esta historia cuenta los tremendos riesgos del proyecto y el increíble peligro que corrieron esos hombres», explica el productor ejecutivo Adam Merims.