All appears to be normal es el título de la muestra de las artistas Patricia Gómez y Mª Jesús González instalada en el Campus de la Universidad Miguel Hernández en colaboración con la galería valenciana Espai Visor. También es la frase repetida por los oficiales carcelarios en la prisión de Holmesburg (Philadelphia) cuando hacían el recuento a partir del libro de registro de sus presos. En esa línea discursiva las paredes de diferentes prisiones se convierten para Gómez y González en contenedores de información y testimonios. Depth of Surface, Antigua Prisión de Palma y Proyecto para cárcel abandonada son algunas de las series que se podrán ver en la exposición.

Sala Universitas, Campus de la UMH

Avda. de la Universidad s/n, Elche

Hasta el 24 de enero