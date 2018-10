Nora se reinventa

Es la misma pero cambiada, fuerte, segura de sí misma, dueña de su vida y de sus ideas. Esta es la Nora que surge 15 años después de cerrar la puerta y abandonar a su marido y sus hijos en Casa de muñecas de Ibsen. Lucas Hnath decidió escribir una secuela ( Casa de muñecas parte 2) y así surge La vuelta de Nora, obra pasada por el tamiz de Andrés Lima y protagonizada por Aitana Sánchez-Gijón, que suben por primera vez a las tablas mañana en el Teatro Principal de Alicante.

Roberto Enríquez, María Isabel Díaz y Elena Rivera completan el reparto de este montaje, cuyo estreno nacional ha traído de nuevo a la actriz al teatro alicantino después de una década. «Con los nervios y la responsabilidad del estreno, venir a una ciudad y a un teatro como este es como un bálsamo», aseguraba ayer Sánchez-Gijón durante la presentación de esta obra.

«Cuando Pedro Larrañaga (productor junto a Nicolás Belmonte) me dio el texto, me pasó lo que tiene que pasar para que yo haga una obra, no pude dormir en toda la noche. La excitación fue tan grande que tenía que hacerlo». Para la actriz lo que más le sedujo fue encontrarse con una Nora «radicalmente distinta que ha conquistado su propia voz, pero no es un panfleto feminista, es una función en la que todos sus personajes tienen sus razones, son seres humanos, llenos de luces y sombras».

Para Roberto Enríquez, que interpreta a Torvald, el marido de Nora, lo interesante del texto es que «el autor ve a través de mi personaje que la mujer no va a ocupar el sitio que busca hasta que el hombre ocupe también otro lugar, porque los hombres también hemos estado encastrados en un rol de liderazgo, de cabeza de familia, de seguridad, y eso también es una presión». Ahora, «pasados 15 años, este hombre reconoce que Nora tenía un papel de muñequita, pero el suyo también era un rol que no quería jugar».

La obra «es un portazo que toca a todo el mundo, todos se van a identificar con alguno de los personajes», destaca María Isabel Díaz, porque esta función «habla de la libertad de ser feliz de manera individual y de manera social».

Por su parte, Elena Rivera hace hincapié en el mensaje «que hay debajo» y el proceso de ensayos que ha sido «brutal» por «contar con este reparto».

Andrés Lima, que ya dirigió a Sánchez-Gijón en Medea (con la que la actriz consiguió un Max) y Capitalismo, destaca que «la mujer sigue enfrentándose a los mismos problemas por el hecho de serlo, es un conflicto que sigue de actualidad».

La vuelta de Nora -todo un éxito en Broadway-, afirma, «está escrita con un lenguaje pretendidamente contemporáneo, por eso es una obra anacrónica en ese sentido porque sucede en 1900 pero nos recuerda tanto a 2018...».

Tras Alicante, este montaje comienza gira por España.