Arnau Griso, de las redes a la gira

La gira de presentación de su primer álbum de estudio Revolución Bananera recala esta noche en la sala The One de San Vicente del Raspeig . Arnau Griso es un dúo compuesto por Arnau Blanch y Eric Griso. De la amistad surgió el primer tema One Euro One Party. Poco a poco han convertido su hobby y pasión en algo más serio, sobre todo gracias al éxito de sus temas en redes sociales como Es gratis, que ya ha superado 8 millones de reproducciones en Youtube