The Subsonics + Banana Cósmica

The Subsonics están de gira por España para presentar su nuevo disco Flesh Colored Paint, octavo trabajo de los de Atlanta liderados por Clay Reed. Garage lo-fi, garage, punk, psicodélia, pop, glam y rock & roll en un trabajo producido una vez más por su ingeniero de cabecera Matt Verta-Ray (Heavy Trash). Vuelven con veintisiete minutos de existencialismo y nihilismo lírico, y de empatía sonora con cualquier amante del rock and roll. Demostrando porqué son el underground del underground, esa conjunción imposible entre Buddy Holly y Albert Camus. Pantanosos, punkies, adictivos, glam, minimalistas, chulos, frescos, rebeldes, densos, lo-fi, psicodélicos, sudorosos. Tocan esta noche en la sala Stereo de Alicante (10 euros anticipada/13 en taquilla), tras la actuación de los brasileños Banana Cósmica, otra mezcla de garage, blues y punk pra presentar su último trabajo, Clumsy, un largo de 13 vibrantes temas de cósmico y psicodélico rock and roll.