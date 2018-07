La sexta cita con Ethan Hunt

Es una nueva cita, la sexta en concreto, con Ethan Hunt y su equipo del IMF, Fuerza de Misiones Imposibles, y nos llega junto con algunos de sus conocidos aliados (Rebecca Ferguson, Michelle Monaghan) librando una carrera contra el tiempo después de que una misión haya salido mal. Con presencia en el reparto de Henry Cavill, Angela Bassett y Vanessa Kirby, destaca el hecho de que el director es Christopher McQuarrie que vuelve a asumir la dirección de una película de la saga, algo que no tenía precedentes hasta ahora.

A lo largo de las dos últimas décadas, Tom Cruise ha producido, protagonizado y participado en espectaculares escenas de acción de las películas Misión: Imposible, un proyecto que ha recaudado más de 2.800 millones de dólares en todo el mundo, lo que la convierte en una de las sagas de más éxito de la historia del cine. Según Cruise, Misión: Imposible. Fallout es una culminación de todas las películas precedentes de la serie. «En la película aparecen personajes que vuelven del pasado y líneas argumentales que llegan a su conclusión», afirmó. Llama la atención que se haya recurrido, como fuente argumental del principio, a un clásico de la literatura como La Odisea. Fue elegido por un motivo muy específico. «La travesía que mi personaje, Ethan Hunt, y su equipo, tienen que recorrer -precisó Cruise- es una odisea que se inspira en esa historia y la refleja. Es una historia personal épica, en la que los personajes tienen una enorme implicación emocional».

Cruise, que lanzó la saga en 1996, aporta un profundo conocimiento de lo que hace que funcione una película de la saga Misión: Imposible, indicó el guionista y director Christopher McQuarrie. «Tom es el guardián de la llama. Es un cineasta que sigue sus instintos, muy emotivo. Conoce a Ethan Hunt, e intuitivamente sabe cuáles son los rasgos que hacen que sea un personaje atractivo».

McQuarrie cree que uno de los motivos por los que la saga sigue siendo tan popular es el insaciable deseo de Cruise de hacer que cada entrega sea más emocionante e intensa que la anterior. «Nunca está quieto», dice el director que también dirigió la película de 2015 Misión: Imposible. Nación Secreta. «Pero lo más importante es que nunca se olvida del público. Tom es, ante todo y sobre todo, un animador. Todo lo que hace en las películas es llevarte a sitios en los que no has estado nunca, mostrarte cosas que nunca has visto, y hacer que participes en la experiencia a su lado».

Para Misión: Imposible.Fallout, McQuarrie estaba muy interesado en explorar un aspecto más oscuro y más humano del personaje central de la película. «Ethan siempre ha estado rodeado por un halo de misterio», observó. «En esta ocasión quería adentrarme un poco más en su mente, y sentir su conexión con otras personas. El título no se refiere únicamente a la lluvia radiactiva, sino a los efectos secundarios de todas las buenas intenciones de Ethan. Se ha involucrado en una situación que escapa de su control, y no le queda más remedio que seguir adelante, aunque sepa que le están manipulando».

La historia gira en torno a una desgarradora decisión tomada por Hunt, y que se vuelve en su contra, explica Myers. «Al principio encontramos a Ethan en un lugar complicado. Ha cometido un error y se enfrenta a elementos de su pasado que tienen conexiones emocionales. Tiene que decidir: ¿Salva a sus amigos y a su familia, o salva a los tal vez millones de potenciales víctimas de las fuerzas destructivas a las que se enfrenta? Debe someterse a un examen de conciencia agónico».

Cruise interpreta su personaje de una forma diferente a la de prácticamente todas las estrellas de acción del pasado, añade el productor Jake Myers. «Tom no solo aporta un fantástico componente dramático a su personaje, sino que tiene la capacidad física de hacer cosas que otro intérprete no haría, tanto por su preparación física como por su osadía. Creo que sería posible separar a la mayoría de las demás sagas de acción de sus estrellas protagonistas, pero sin Tom realmente no habría Ethan Hunt, al menos no el Ethan Hunt que el público mundial adora de manera generalizada».