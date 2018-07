Llega el pre-fall

No sé vosotras, pero yo ando ya bastante saturada de las tendencias de verano y parece que el cuerpo me pide «algo más» para seguir disfrutando de la vida y las novedades como antes con alegría. Una vez repasadas de cabo a rabo todo lo que se lleva en «episodios anteriores», toca quizá dar un paso al frente al futuro y adelantarnos a lo que se nos viene encima. Por lo que me he puesto a repasar las revistas y webs más punteras y puntos de venta del mundo fashion, para poder desgranar que próximas prendas y colores usaremos en otoño y que perfectamente podemos empezar a llevar ya sin cortarnos un pelo.



1. Naranja. Y es que si hay un color que se vislumbra como protagonista el próximo otoño, independientemente de lo que dictamine la guía Pantone, es el color naranja en su versión más butano. Era un color que teníamos más que olvidado, y que para nada formaba parte de nuestros códigos estilísticos a la hora de componer looks. Pero, ¡sorpresa! ve haciéndole hueco en tu armario y estrena algo naranja ya este verano.

2. Vestido-gabardina. Nuestro nuevo icono de estilo favorito, Megan Markle, ya nos dio la pista hace unos días en una de sus apariciones públicas, vistiendo de manera impecable un vestido-trench en color nude acompañado con zapatos y cartera al tono. Esta prenda que bien podríamos asociar a épocas de frío, se reinventa en los meses de verano para convertirse en un encantador vestido desmangado perfecto para la oficina ¿Qué te parece?.

3. Total look negro, y es que los colores oscuros también existen en verano y no desaparecen del armario. No temas una vez más en recurrir al «uniforme del invierno» en su versión verano para salir del paso con tops o vestidos lenceros de tejidos ligeros y muy vaporosos, o el clásico vestido de botones que se tiñe ahora de negro en los avances de temporada. El total look en azul marino, es por ejemplo, la opción perfecta para llevar los colores oscuros en su versión más ligera.

4. Vestidos sin magas, de punto y cerrados de escote. Este tipo de vestidos ya se están dejando ver por las web y tiendas físicas como anticipo del otoño. Se pegan al cuerpo y son ligeramente acampanados por debajo. Son cómodos, perfectos para llevar con sneakres o sandalias planas, y una buena opción para salirse de los «ya muy vistos y usados» vestidos de verano.

5. Botas de cowboy, ya se que estás pensando que es una locura, que las temperaturas no están para meterse dentro de unas botas en pleno julio, pero la moda es así y se llevan. Pero ojo, nada de asociarlas a looks tematizados en plan boho de pies a cabeza con sombrero incluido, sino más bien todo lo contrario, alejándolos de la interpretación rural y conjugándolos con prendas súper urbanas como vestidos midi ceñidos a la cintura en plan lady, o amplios y largos vestidos florales.

6. Y además de todo lo anterior, podemos añadir a la lista los estampados florales en tonos marrones en vestidos, los primeros brotes de los verdes kaki y burdeos en prendas de lino y encajes, los tejidos tweed en encantadores mini vestidos en tonalidades níveas y de aire marinero, el canale en tops o el recuperado polo que quedan bien con todo. Y por último, los cuadros escoceses en su versión más tropical, combinando colores como el fresa, amarillo y verde flúor.