Low Festival 2018: otro lleno total

A tan solo dos semanas de su celebración y por tercer año consecutivo, Low Festival está a punto de colgar el cartel de sold out. Motivos para ello no le faltan. Y es que el festival cuenta cada año con los ingredientes esenciales para convertirse en un imprescindible en la agenda veraniega de miles de lowers. Más de 70 artistas volverán a pasar por Benidorm para celebrar el 10ª aniversario del festival. Un aniversario de altura liderado por The Chemical Brothers, Editors y Phoenix en una cita que tendrá lugar los días 27, 28 y 29 de julio en la Ciudad Deportiva Guillermo Amor de Benidorm.



Variedad en el cartel

Low Festival aglutina en esta edición uno de los carteles más eclécticos y especiales que se recuerdan. Con el único objetivo de recoger la identidad de sus últimas 10 ediciones, la programación cuenta con un cuidado line up dedicada a los principales géneros que han pasado por la icónica ciudad de Benidorm. El indie, el pop, el rock, la electrónica y los sonidos más underground regresan, un año más, para hacer vibrar a los más de 80.000 lowers que acuden cada año al festival.

Tres días, 36 horas y cuatro escenarios diferentes por los que pasarán artistas nacionales e internacionales de primer nivel. Desde los beats épicos de The Chemical Brothers, pasando por los riffs de guitarra de Biffy Clyro, las melodías pop de Los Planetas o el post punk de La Plata. Este año, además, destaca la nueva línea dedicada a la electrónica más puntera y elegante, como el bailable house de Alanx Braxe o las brillantes melodías de Louisahhh. Pero también nuevas propuestas como el J-pop futurista de Kero Kero Bonito o el latente undergrond de bandas como Bala o Escorpio.

El festival se celebrará los días 27, 28 y 29 de julio, pero el día 26 tendrá lugar la jornada inaugural. La Welcome Party gratuita volverá a la playa de Levante de Benidorm con Vive La Féte y Joe Crepúsculo como invitados principales, que, junto a varios Dj´s serán los encargados de dar por comenzada esta nueva edición del festival.



Un cómodo recinto

Low Festival cuenta con más de 30. 000m?2; de amplias infraestructuras adaptadas para convertir los tres días de festival en una experiencia única. La posibilidad de combatir el calor dándose un baño en la piscina olímpica de la Zona Vip Pool o tumbarse a reponer fuerzas en los kilómetros de césped son algunas de las ventajas que el recinto ofrece. Un entorno limpio y cuidado al que se le suma la amplia oferta de restauración que incluye opciones veganas y para celíacos, o los puestos ubicados en la zona de market con decenas de marcas independientes. Un espacio caracterizado por no sufrir aglomeraciones y en el que poder disfrutar con total comodidad de la mejor oferta musical.



Ambiente inigualable

Disfruta de los conciertos en Streaming a través de pantallas gigantes, de los showcases exclusivos o conocer a tu artista favorito gracias a concursos como los Meet & Greet. Sin duda, Low Festival ofrece un sinfín de actividades que enriquecen y mantienen el espíritu lower con el paso de los años. Un evento al que volverán a acudir miles de lowers dispuestos a pasar los tres mejores días de todas las vacaciones.