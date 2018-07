un coro repleto

El coro invitado para esta 64ª edición del Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía de Torrevieja cuenta con un currículum repleto de reconocimientos internacionales. La University of Santo Tomas Singers de Filipinas regresa a Torrevieja, donde en la edición 56 obtuvo el primer premio, para deleitar al público asistente con la excelencia que desde 1992 -año en el que se fundó- ha ido adquiriendo.



El público que acuda el próximo lunes a las Eras de la Sal podrá disfrutar de una velada exclusivamente con la actuación de esta coral. El programa está compuesto por dos partes. En la primera interpretarán once obras, siendo la última antes del descanso una de las obras obligadas en el primer Certamen de Habaneras de Torrevieja, que se celebró en 1955, «Tu». En la segunda parte interpretarán siete obras, de carácter más internacional.



Este coro está formado por estudiantes y exalumnos de diferentes facultades del «Pontifical and Royal University of Santo Tomas», la universidad más antigua de Asia. Su excelente ejecución de las obras corales le ha llevado a ser considerada una de las mejores agrupaciones en su estilo a nivel mundial. Han obtenido primeros premios en numerosos certámenes internacionales, pero el mayor reconocimiento lo consiguió al ganar en dos ocasiones el prestigioso premio «Choir of The World Grand Prize - Luciano Pavarotti Trophy» en la competición coral internacional más antigua del mundo, el «Llangollen International Musical Eisteddfod» en Gales.



Es el único coro que lo ha conseguido en dos ocasiones. Las diecinueve giras que han realizado les han llevado por casi toda Europa, Asia y Estados Unidos.