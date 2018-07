Creo poder afirmar que la identidad de C. G., el enigmático autor del texto de la semana pasada titulado «Ese vino cálido y perfumado», no es otro que C atherine-Valérie Boissier Condesa de Gasparin. (Ginebra, 1813-Pregny, 1894). Una mujer fascinante que escribió entre otros « À travers les Espagnes. Catalogne-Valence-Alicante-Murcie et Castille», París, Michel Lévy Frères, 1869.

La condesa fue una mujer avanzada a su tiempo, filántropa, protestante, discípula de Franz Liszt, casada con el antiesclavista, senador y aristócrata francés Agénor Gasparin. Su fortuna y carácter emprendedor e ilustrado le permitió viajar por todo el mundo y escribir con un delicioso estilo sus impresiones mas dramáticas. Con una escritura casi barroca, la condesa queda deslumbrada por la luminosidad de Alicante y dice extasiada: «A veces he pensado que el paraíso debe de ser todo luz».

En 1875 el impresor José Doménech publicó en Valencia una edición parcial que tituló: «Paseo por España» y que fue prologada y casi seguro traducida por el laureado poeta valenciano Teodor Llorente, el cual calificó a Gasparin de turista entusiasta y bienintencionada.

Amiga de J uan Roca de Togores y Carrasco, Conde de Pino-Hermoso (1801-1883) visitó su hacienda donde destaca el excesivo jardín y las altas palmeras.

El libro en general es muy interesante y la descripción de Elche, Orihuela y Albatera es espectacular, con especial mención al palmeral y al carácter de sus gentes. La parte que le dedica a la huerta alicantina es exuberante y prolija en detalles con el Fondillón de nuevo como protagonista. Dice así:

«Los geranios de flor de escarlata adquieren la corpulencia de un árbol; campos enteros de heliotropo, jazmín, verbena, anémonas y mimosas, desordenados como siembra Dios, florecen por todas partes; el naranjo cubre el suelo de una lluvia de pétalos olorosos; y los festones de la vid, que comienza a dar sombra, mezclan a esos aromas el perfume de sus racimos en flor, de esos racimos que han de producir el Fondellol, la ambrosía del reino de Alicante».