baños muy top

Estoy segura de que te he pillado en ese momento crucial de tu vida en el que has decidido reformar el baño. Y es que cuando llegan las vacaciones, y el consabido descanso al fin de cuerpo y mente, uno tiene tiempo para complicarse la vida y darse cuenta, de que el baño de casa necesita cambios.

Son pequeños los detallitos que se van sumando y señales inequívocas de que la necesidad de renovar esta cerca, como por ejemplo ese mueble de baño que mires por donde lo mires se ve desfasado y un cambio de tiradores, llegados a este punto, no seria suficiente para darle otro aire. O que las paredes de tu baño piden a gritos deshacerse al fin de ese azulejo pasado de moda, (ya no cuela lo de que es retro). Pues si te reconoces en alguna o todas estas señales, ha llegado el momento, toma nota de estos tips y prepárate para estrenar baño en cuestión de semanas:

1. No abuses de los azulejos, si ya lo sé, son de toda la vida y muy nuestros, pero ya no se llevan los alicatados hasta el techo en todo el baño, a no ser que el azulejo sea una pasada, pero solo en una pared por favor, como por ejemplo de fondo del tocador para darle relevancia o en las zonas húmedas tipo las paredes de la ducha. Así que si te animas y decides prescindir del azulejo totalmente, hay opciones muy interesantes para sustituirlo con papel pintado o simplemente un enlucido. También puedes crear un precioso zócalo de madera a media altura, y por encima de él colocar un llamativo papel.

2. Sanitarios suspendidos, da ya el paso, ya es hora de decir adiós a la cisterna del inodoro. Esta solución es mucho más higiénica, ya que el sanitario no pisa el suelo. Y más estética, al estar la cisterna oculta dentro del tabique activándola dándole a un pulsador, otorgándole un aire más moderno y actual al baño.

3. Pintura para azulejos, sí, existe, y funciona a las mil maravillas, y es una buenísima alternativa si la economía en casa no esta para derrochar en reformar el baño al completo, opta por pintar tus antiguos azulejos. No temas que no funcione, son esmaltes de alta resistencia a la humedad, asesórate bien, no te darán ningún problema.

4. Supera la fórmula de los focos de iluminación empotrados, que ya paso a la historia. Cambia el chip y coloca, por ejemplo, lámparas suspendidas a ambos lados del espejo del baño, y que este sea preferiblemente redondo. También los apliques de aire marinero son un must o tipo flexo de lectura.

5. Pisadas sobre vinilo, o como cambiar de suelo en un «pispás» y sin apenas obras, y es que nada más fácil que colocar un suelo vinílico sobre el que ya tienes para darle otro aire al baño. Los hay que imitan a madera que dan el pego totalmente, o bien lánzate al estampado hidráulico, además aguantan el agua sin problema ¡Haz que tu suelo sea el foco de atención!

6. Estudia bien el espacio de almacenaje, ya que reformas aprovecha cada rincón del baño, hay muebles de poco fondo en los que puedes guardar un montón de cosas como cosméticos, perfumes o laca de uñas. Este tipo de muebles cabe perfectamente, por ejemplo, sobre el inodoro o en las zonas altas de las paredes del baño.

7. Decora tu baño como si fuera tu salón, si has leído bien, la tendencia en decoración actualmente es sin duda salirse de la norma, sorprender y hacer alguna locura que otra con giros inesperados como incluir cuadros en las paredes, jarrones con flores, lámparas suspendidas, (anteriormente mencionadas), alfombras turcas en el suelo, bolsas de la compra tipo rejilla para meter los rollos de papel higiénico o muebles aparadores de salón reconvertidos en muebles de baño.

¿Tienes una locura en mente? ¡Ponla en marcha!