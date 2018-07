El nuevo Coloso en llamas

A los aficionados le recordárá a un clásico del cine de catástrofes que se ha erigido en modelo de la especialidad, El coloso en llamas, de 1974. Ha llovido mucho desde su estreno, pero todavía no se han superado las impactantes imágenes del edificio de Los Angeles de más de 130 pisos ardiendo ante el enorme despliegue de bomberos y fuerzas de seguridad que tratan de rescatar a las víctimas. Este espectáculo dantesco vuelve a tomar cuerpo en El rascacielos y ahora trasladando la acción a China. El nuevo protagonista es Dwayne Johnson, que asume el cometido de Will Sawyer, un ex líder del Equipo de Rescate de Rehenes del FBI y veterano de guerra de evaluar la seguridad de los rascacielos. Durante un viaje de trabajo en China, se ve incriminado en el incendio del edificio más alto y seguro del mundo. Perseguido y a la fuga, Will deberá encontrar a los que le han tendido la trampa, limpiar su nombre y rescatar a su familia, atrapada en el interior del rascacielos. La cinta está escrita y dirigida por Rawson Marshall Thurber, que debutó en el largometraje en 2004 en Cuestión de pelotas.