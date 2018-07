La familia de monstruos se va de crucero

Invita a los espectadores a que se unan a la tercera aventura de la familia de monstruos Hotel Transilvania 3 mientras se embarcan en un crucero de lujo para monstruos con el objetivo de que, por fin, Drac pueda tomarse un descanso que permita proveer de vacaciones al resto de los miembros en el hotel. Es una navegación tranquila para la pandilla de Drac, ya que los monstruos se entregan a toda la diversión a bordo que ofrece el crucero, desde el voleibol de monstruos y las excursiones exóticas, a ponerse al día con sus bronceados de luna. Pero las vacaciones de ensueño se convierten en una pesadilla cuando Mavis se da cuenta de que Drac se ha enamorado de la misteriosa capitana de la nave, Ericka, quien esconde un peligroso secreto que podría destruir a todos los monstruos.

Después de haber divertido y, en menor medida, asustado a millones de espectadores llega a las pantallas Hotel Transilvania 3. Lo hace seis años después de la primera, que batió récords de taquilla en el campo del largometraje de animación, y tres de la segunda y de la mano del mismo director y guionista, Genndy Tartakovsky. Y con un dato a tener muy en cuenta, un doblaje muy bien cuidado que reúne a siete nombres de mucho peso en este terreno. Se trata de Santiago Segura (Drac), Macarena García (Mavis), Dany Martínez (Johnny), Mario Vaquerizo (Frank), Alaska (Eunice), Cristina Castaño (Ericka) y Arturo Fernández (Vlad).

Para Genndy Tartakovsky, coguionista y director de Hotel Transilvania 3: Unas Vacaciones Monstruosas, no fue una decisión fácil volver a reunir a los protagonistas de Hotel Transilvania, debía haber una buena razón para hacer otra secuela. «Me encantan los personajes, pero si íbamos a hacer una tercera película debíamos llevarles a algún sitio donde no hubiesen estado nunca, tanto física como emocionalmente», explicó Tartakovsky. «Y eso es lo que hicimos. No solo sacamos a Drac del hotel para que visitase con los suyos sitios exóticos en un crucero para monstruos, sino que dimos completamente la vuelta a su relación con Mavis. En vez de ser Drac el preocupado por los amoríos de su hija, es ahora ella la que se preocupa por los ligoteos de su padre. Aunque puede que su preocupación no sea injustificada, igual se encuentra en verdadero peligro».Tartakovsky revela que la inspiración para la nueva película vino de su propia experiencia directamente. «Después de terminar la segunda película necesitaba unas vacaciones, y mis suegros me sorprendieron con un crucero en familia. Estoy seguro de que todo el mundo quiere a sus cuñados, pero estuvimos forzados a estar todos juntos en un espacio pequeño durante una semana. Eso me hizo preguntarme, ¿qué pasaría si metieses a toda la banda de Drac en esa situación?».