María Moes es «Libre»

María Moes atesora en su mochila años de trabajo, centenares de conciertos y kilómetros recorridos. Le sobra experiencia como front woman en varias bandas, pero eso no impide que los nervios hagan de las suyas ante el concierto de esta noche en la sala Babel de Alicante, donde presentará su primer disco Libre: «No es una actuación más, es quizás uno de los momentos más importantes de mi trayectoria y de mi vida. No es lo mismo salir a cantar canciones de otros artistas que cantar tus canciones por primera vez. Te aborda todo tipo de dudas, ¿gustarán, transmitirán algo al público, disfrutarán del concierto? Cuando no se conocen las canciones es muy difícil llegar y que la gente se divierta. En fin, muchas preguntas sin respuesta hasta que llegue el momento».

Pero los que la conocen saben que resolverá ese dilema con nota, con el mismo tesón que le ha llevado a cumplir el sueño que guardaba desde niña de publicar un disco, planteado en serio en los últimos años, y hecho realidad gracias a una campaña de crowdfunding, en la que sus amigos se han convertido en sus mecenas. «Hasta el último momento pensaba que no lo conseguiría, ha sido terrible, no sé si lo volvería a hacer», explica. «Es muy difícil aportar porque es un proceso tedioso y si no estás familiarizado con trabajar en compras online te puedes perder en el proceso. Además, hay que tener confianza en el proyecto y en el artista para decidirte a hacer una aportación. Así que mis mecenas se han convertido en mis héroes, confían en mí como persona y artista y eso para mí tiene un valor incalculable». El CD físico junto a un poster, ambos firmados, ha sido la opción mayoritaria de sus mecenas.

María Moes se une al lamento general de los músicos: falta de salas en condiciones para conciertos, normativas que no ayudan a hacer las cosas fáciles y una cultura musisical cada día más menguante: «Y no se trata solo del rock, cualquier estilo que no sea pachanga o latino sufre las mismas consecuncias. Al final es la cultura y la sociedad la que sufre estas carencias, no solo los músicos».

Con todo, María está satisfecha de alcanzar esta meta, que ya estaba en su cabeza cuando decidió dejar su trabajo de administración y contabilidad de empresas. Además de cantante, es profesora de canto. «Estoy preparada para diagnosticar y entrenar voces y a ello me dedico, pero cuando lo deje iré donde la vida me lleve...»

«Yo no tengo ni padrino ni dinero, he tenido que trabajar muy duro y mucho. He contado con la ayuda de grandes personas y grandes músicos sin los que no habría sido posible. Ellos son mis ángeles por haber creído en mí y haberme apoyado y orientado: Ovidio López, coautor de parte de los temas; Toni Torres, también coatur de otras canciones, y Daniel Sáez, de Estudios Sacramento, ellos son muy grandes».

Aunque unos pocos temas ya se han escuchado en directo y ya circula el vídeo de Reyes Caballero grabado en Texaco, hoy toca noche de estreno en la Sala Babel de Alicante con una gran mujer.