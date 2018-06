Los efectos de la depresión posparto

Es una nueva comedia del director Jason Reitman, que debutó como realizador con Gracias por fumar, presentada en el Festival de Sundance 2006 y fue nominado al Oscar por Juno y Up in the Air, por la que ganó el Globo de Oro, el Premio WGA y el BAFTA al Mejor Guion. Con la habitual colaboración de su guionista, la oscarizada Diablo Cody, nos acerca a la figura de Marlo, madre de tres hijos, el último un recién nacido, que recibe un inesperado regalo de parte de su hermano: una niñera para las noches. Al principio le parece una extravagancia, pero Marlo acaba teniendo una relación única con Tully, una joven niñera amable, sorprendente y, en ocasiones, difícil. El reparto está encabezado por la oscarizada Charlize Theron acompañada por Mackenzie Davis, Ron Livingston, Mark Duplass y Asher Milles Fallica.

La idea de Tully surgió en 2015, poco después de que Diablo Cody diera a luz a su tercer hijo. Ya tenía dos niños pequeños que requerían mucho tiempo y energía, por lo que la llegada de un bebé era un reto que suponía aún más trabajo y más falta de sueño. No dudó en contratar a una niñera nocturna que llegaba cada día a las diez de la noche y cuidaba del bebé hasta primera hora del día siguiente.

Esa experiencia le dio la idea para una película sobre una madre agotada y una joven niñera que le ayuda y le devuelve la estabilidad. Quería contar la historia de una mujer totalmente abrumada por la tarea de ser madre después de dar a luz a su tercer hijo; de una mujer que quiere a sus hijos, pero que empieza a ver que el papel de madre puede con ella y la aleja de sí misma.

La idea encajaba a la perfección con sus objetivos como guionista: «Mi misión profesional es escribir papeles de mujeres que no he visto en la gran pantalla», afirmó. «Nunca había visto una película que tratase la depresión posparto. Me parece que muchas experiencias femeninas no se han representado en el cine, y es lo que me interesa».

Jason Reitman reconoce que la idea de Cody le enganchó inmediatamente: «Disfruto mucho con el enfoque realista de Diablo hacia las mujeres y con la forma en que nos muestra lo complicadas que son –dijo el director– Diablo siempre ha retratado a mujeres valientes que no se detienen ante nada, inteligentes, divertidas y nada perfectas».