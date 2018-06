Circo contra la rutina

Cuando el circo es el protagonista en el salón de cualquier hogar, todo puede escapar de la normalidad y convertirse en excepcional. Cirk About It plantea una situación cotidiana como puede ser la convivencia en un apartamento para explicar cómo la rutina puede romperse con facilidad, simplemente añadiendo unas gotitas del mejor circo. Acrobacias, saltos, portes y equilibrios para una joven pero prometedora compañía que ha evolucionado desde la pieza corta Tres al Cubo ganadora en 2014 del premio Off Circada y que nos presenta ahora El apartamento en la plaza del Teatro Chapí de Villena.