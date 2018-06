The Red Velvets és un trio de veus 'pin-up' alacantí format per Vira León (soprano), Yasmin El Hakim (mezzosoprano) i Isabel León (contralt). Aquest grup té un ampli repertori que engloba clàssics del «dixieland», «swing», «jazz» i «doo-wop», amb els quals fa un recorregut musical des dels anys 30 fins a la meitat dels 50. El seu espectacle es basa en les coreografies i en els diàlegs que mantenen entre cançó i cançó, presidits per unes harmonies vocals sublims, reforçades per teclat, contrabaix, trompeta i bateria.