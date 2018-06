Las texturas rudas de Aurora & The Betrayers

Aurora & The Betrayers estrena Tune Out The Noise, su ya tercer álbum y el más personal hasta la fecha en una nueva sesión que tendrá lugar este sábado 16 de junio (19 horas) en la zona trasera de Las Cigarreras. Su nuevo trabajo consta de ocho canciones originales que demuestran la constante evolución de la banda.

El evento estará precedido por la actuación de los alicantinos Little Fish y las invitaciones se pueden recoger en las tiendas Movistar de Alfonso el Sabio o Maisonnave (Alicante).

Tune Out the Noise (Apaga el ruido), que se presentó el pasado marzo en La Riviera de Madrid, es un disco lleno de texturas rudas y preciosistas, de mensajes profundos y de inconformismo, con infinidad de referencias asociadas a Jack White, David Bowie, Iggy Pop, The Beatles, Pink Floyd, Talking Heads..., pero con la personalidad Aurora & The Betrayers.