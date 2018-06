No dormirás: Las consecuencias de jugar con el insomnio

Este thriller se ubica en un hospital psiquiátrico abandonado donde un grupo de teatro radical experimenta con el insomnio para la preparación del montaje de una obra. Es la tercera película del uruguayo Gustavo Hernández, autor de La casa muda (2010).

El experimento va adquiriendo sentido con el paso de días sin dormir, cuando los actores alcanzan nuevos umbrales de percepción, que los enfrentan a energías e historias ocultas del lugar. Cuando Bianca, una joven promesa del teatro, se incorpora al elenco compitiendo por el papel principal, debe sobrevivir no solo a la intensidad del trabajo y a sus compañeros, sino a una fuerza desconocida que la empuja, como a los demás, a un trágico desenlace. Gustavo Hernández declaró que No dormirás nació a través de una experiencia personal por algunas noches de insomnio, «donde mis sentidos se pusieron más alerta y la percepción de mi entorno se volvió más aguda. Me puse a investigar sobre experiencias de insomnio y sus consecuencias».