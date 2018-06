Colmillo blanco: Un clásico de aventuras en versión animada

Es el primer largometraje del director Alexandre Espigares, ganador del Oscar al mejor cortometraje animado en 2014 por Mr Hublot y es la primera adaptación al cine de animación de la historia del célebre perro lobo, escrita por Jack London y publicada en 1906. Ha tenido varias versiones con personajes reales. En la majestuosa y salvaje extensión del territorio del Yukón, en el noroeste canadiense, un cachorro de perro lobo pasa sus primeros meses de vida sin contacto alguno con el ser humano. No hace mucho tiempo, su madre vivía con una familia de cazadores indígenas y formaba parte de una manada de perros tiradores de trineo, pero tras un incidente se perdió y no volvió a verlos. Tras superar el invierno, logran reencontrarse con la manada y con la familia de cazadores. Su jefe, Castor Gris, se llena de alegría al volver a ver a Kiche, y reconoce el gran potencial que tiene el cachorro al que decide llamar Colmillo Blanco. No tarda en convertirse en el mejor tirador de trineo. Pero la bravura y fuerza excepcionales de Colmillo Blanco atraen la atención de Beauty Smith, un hombre corrupto y violento dedicado a organizar peleas de perros.