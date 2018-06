Classy Girl

Hace algunas semanas y con motivo de la boda de cuento de Meghan Markle, ahora definitivamente Duquesa de Sussex, me llamó la atención el código de estilismo que a partir de ya deberá seguir la nueva royal. Entre algunas curiosidades encontramos que la preciosa Meghan nunca, pero nunca más, podrá enseñar sus piernas en público, salvo que se ponga medias claro, y jamás, (lo siento por ella), se podrá pintar las uñas en otro color que no sea el nude. Tampoco podrá usar zapatos de tacón tipo cuña, ya que al parecer la reina los odia. Por otro lado, será requisito indispensable lucir sombrero en actos oficiales hasta las 18.00, que sustituirá a partir de esa hora por una tiara... En fin, toda una serie de normas que, según sus criterios, tienen como fin procurar la elegancia dentro de los miembros femeninos de la Familia Real Británica ¡Ojo, ellos también tienen los suyos!

Pues bien, todo ello me ha llevado derechita a profundizar en esto de la elegancia, que aunque es cierto que hay quien la tiene sí o sí, se ponga lo que se ponga, y nace y muere con ella, también es verdad que hay tips, prendas o códigos estilísticos que nos pueden acercar a ese ideal de estilo o por lo menos no alejarnos demasiado. Por lo que si has decidido verte más elegante ¡Sigue leyendo!

1. Colores neutros, son los colores elegantes por excelencia, blancos, nude, o el clásico negro, todos ellos nos garantizan una imagen elegante. Nada de estampados escandalosos, ni mezclados con tejidos de paillettes, ni por supuesto con otros estampados. Huye de las mezclas arriesgadas e incluye en tu armario looks monocolor que siempre se verán distinguidos.

2. Accesorios en dorado, las mujeres elegantes siempre echan mano de este metal preciado como primera opción, ni plata, ni bronce, y siempre en pequeñas piezas discretas no muy gruesas, que elevan sus looks más sencillos al nivel de top.

3. Invierte en accesorios de calidad tipo un buen bolso, zapatos y gafas de sol. Estos tres elementos son clave para mantener la elegancia a raya. Cómpralos de diseño atemporal y clásico, de esos que puedes llevar toda la vida si los cuidas bien ¡Será el mejor regalo que te puedas hacer!

4. El tweed, o lo que es lo mismo, el tejido emblemático de la Casa Chanel, y que desde luego se ha convertido en sinónimo de elegancia y distinción, desde que allá por los años 50 Coco apostara por este paño para sus trajes de chaqueta y vestidos. Recurre a una chaqueta de tweed que combinada con tus vaqueros favoritos serán combo ganador ¡Infalible!

5. Blusas o camisas, esta es la prenda-tesoro de la elegancia, su efecto delicado, vaporoso y etéreo otorgan ese aire de feminidad relajada que casa a la perfección una vez más con vaqueros. Puedes optar por la versión más romántica cerrada con lazo al cuello o la clásica blanca con la que nunca fallas.

6. Acierta con tu talla, y jamás caigas en la tentación de llevar ropa demasiado ajustada, escotes excesivamente pronunciados y minis muy cortas, enseñar demasiado no es elegante, pero tampoco lo es llevar prendas que nos queden grandes, pon atención a que todo quede bien proporcionado y en su justa medida ¡Hecho para ti!

7. Pañuelos al cuello, este complemento al igual que los accesorios en dorado, (punto 2.), y los sombreros, harán mucho por ti a la hora de conseguir un look elegante. Pero no solo al cuello, esta prenda es perfecta también para colocar a modo de diadema, atado a la coleta, o anudada al bolso, es uno de los súper «must» de la temporada. Sea cual sea su aplicación elevará todo aquello donde se pose ¡Estás avisada!

Y si a todo esto sumas un maquillaje discreto en el que «parece que no llevas nada», llenas tu armario de básicos y te haces una experta en dress code, lo tienes hecho ¡Ya eres una chica classy!