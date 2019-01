Alfa Romeo Stelvio, Fiat Professional Talento y Jeep Compass

Business Center de FCA en Alicante FCA (Fiat Chrysler Automobiles) y LEASYS (empresa de renting de larga duración perteneciente a FCA Bank) ponen su portfolio de productos y servicios a disposición del cliente profesional en Alicante (empresas, pymes, RAC, empresas de renting, autónomos) en su concesionario especialista Business Center "Alimotor" (Ctra. de Ocaña, 49, Alicante).

Comparativa de soluciones financieras

Un Alfa Romeo Stelvio, un Fiat Professional Talento, un Jeep Compass o un Fiat Tipo. Si eres unquizá uno de estos modelos cubra las, todos ellos pueden formar parte de una completa y moderna flota con vehículos comerciales ligeros, coches urbanos y suvs. Pero además de la elección de marca y segmento, hay otra decisión importante sobre la mesaque incluya todos los servicios y gestiones?Salvando las diferencias y haciendo un paralelismo con el sector inmobiliario, a la hora de acceder a un vehículo, al igual que al buscar vivienda, el cliente puede pedir una hipoteca o préstamou optar por el alquiler con opción a comprao alquiler "todo incluido". Por ejemplo, podrías conducir un Alfa Romeo Stelvio desde 557 €/mes y sin entrada con todo lo que necesitas incluido, durante 48 meses y 20.000 km al año.El ejemplo es una de las, la empresa de renting del Grupo FCA (Fiat Chrysler Automobiles), y su división comercial de Fleet & Business para sus marcas Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional, Jeep y Abarth. ¿Es la mejor alternativa?En sus concesionarios, repartidos por la geografía española, losestudian el caso de cada cliente y su modelo de negocio. Unes quien da las mejores(renting, leasing, easy lease, financiación tradicional, easy plan). El interesado puedey, gracias a los servicios personalizados de mantenimiento y posventa, tiene a su disposición coche de sustitución y prioridad de entrada en taller, entre otras ventajas.Cada vez es más habitual encontrar paquetes y ofertas a medida, aunque si hablamos de adquisición de bienes afectos a actividades económicas laEs la forma tradicional de financiar el vehículo. Para particulares y empresas y profesionales autónomos.. A veces hay cuota inicial. Tú o tu empresa sois los propietarios del coche y, por ello, asumís los costes derivados de disponer de él (seguros, mantenimiento, matriculación...).Tanto profesionales autónomos como empresarios que usan los vehículos como herramienta de trabajo pueden elegir lasin tener que ser el propietario. Puede o no requerirse pago de entrada. Al finalizar la duración del contrato, normalmente entre 24 y 72 meses,, ampliar el periodo de uso o devolver el coche.El renting es un tipo de alquiler "todo incluido" en el que se abonan–más altas que en el leasing- que: impuestos de matriculación y circulación, el seguro a todo riesgo, el servicio de mantenimiento integral, las reparaciones, cambios de neumáticos, asistencia en viaje, coche de sustitución... No existe la opción de compra al final del contrato cuando hay que devolver el coche o renovar el contrato con un vehículo nuevo. Con esta cómoda fórmula, el cliente no tiene que preocuparse de nada y estrena siempre coche nuevo.