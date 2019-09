Técnicas de estudio para mejorar el rendimiento académico

Mantener unos hábitos diarios, una agenda planificada y evitar distracciones resultan fundamentales

EP / MADRID Para los estudiantes, es importante conseguir que el tiempo que pasan delante de los libros sea lo más productivo posible para lograr unos buenos resultados. Entre las claves principales es necesario mantener unos hábitos diarios, una agenda planificada y sobre todo evitar cualquier tipo de distracción.



Así, la coach acreditada en Coaching Ejecutivo y Ontológico y en Coaching y Resiliencia Loreto Laguna subraya que los estudiantes "deben tener unos hábitos marcados que les beneficien para poder lucirse al máximo y conseguir la mayor calificación posible". "Es muy importante que respeten horarios tanto de estudio como de descanso de forma constante, para que el cerebro este mejor preparado durante los días de estudio y el día del examen", ha apuntado.



Subrayar y memorizar lo más importante suele ser una de las formas tradicionales de estudio, pero no siempre es la que mejor resultados proporciona. En este sentido, Laguna considera que lo esencial es "el entendimiento de los apuntes y cuando uno subraya adquiere algunos conceptos, pero no siempre termina de entenderlos y mucho menos recordarlo exactamente igual para explicarlo semanas o meses después del examen". "Es necesario que la persona estudie hasta que pueda explicarlo con sus propias palabras", ha destacado.



Por otro lado, hacer esquemas, listas o poner lo estudiado en común con los compañeros son algunos de los elementos básicos a la hora de prepararse para un examen. Sin embargo, las nuevas tecnologías han logrado integrarse en el mundo escolar y universitario a través de múltiples aplicaciones (apps) que pueden ayudarte a programar tus sesiones de estudio, organizar los apuntes o a resolver problemas matemáticos.



Para la coach, reforzar el estudio con el uso de apps puede ser recomendable siempre y cuando el estudiante "sea capaz de concentrarse y utilizar la tecnología para entender mejor la materia", sin acceder a redes sociales, hablar con los amigos o acceder a cualquier tipo de contenido que nada tenga que ver con el estudio.



Más allá de memorizar o reforzar los estudios a través de las nuevas tecnologías, Loreto Laguna ofrece una serie de pautas y técnicas que mejorarán tu estudio y sobre todo, los resultados finales.



1. Organízate antes de empezar. Lo fundamental antes de ponerte a estudiar para un examen es preparar todo lo que vayas a necesitar para tu estudio y debes tener muy claro qué es lo que tienes que estudiar, saber los temas que entran para poder estructurarte el tiempo. Es recomendable que los temas que pueden resultarte más difíciles los estudies al principio, dejando los más sencillos de comprender para los últimos días.



2. Gestiona tu tiempo. El tiempo es una de las claves a la hora de rendir en tus estudios. Es importante saberlo gestionar, pues "estudiarlo todo o mucha cantidad el día antes del examen es muy poco productivo". Laguna recomienda realizar un calendario con las fechas de los exámenes parciales y finales; y priorizar la importancia de las asignaturas, su correlación y peso, y en base a esto, gestionar los tiempos de dedicación a cada una de ellas con la agenda en la mano.



3. Mantén unos hábitos de estudio. La coach recomienda respetar los horarios de estudio y de descanso, marcarse tiempos de estudios fijos, paradas de 15 o 20 minutos durante las que hacer algo totalmente distinto --esto favorecerá a tu concentración durante el estudio posterior--. En época de exámenes puede resultar beneficioso realizar alguna actividad deportiva para "desconectar y airear" el cerebro, así como descansar y comer de forma saludable, con alimentos que favorezcan la energía, la memoria y la concentración (los frutos secos o alimentos con vitaminas B6 y B12).



4. Elige el método que más te ayude a recordar lo estudiado. Puedes reescribir los contenidos, destacar lo principal por colores, hacer esquemas, prestar atención plena a las explicaciones del profesor, contárselo a otros, trabajarlo en grupo, dibujarlo, tenerlo en fotos o fichas, leyendo algún libro sobre el tema, viendo vídeos, reportajes o webs especializadas.



5. Mejora tu concentración. Estudia en entorno adecuado, un espacio fijo, que sea silencioso o con música relajante, y que esté exento de distracciones. Además, puedes poner en práctica técnicas como la respiración abdominal, la meditación o el mindfulness (atención plena).



6. Amplía tus conocimientos con ayuda de otros compañeros. Estudiar o repasar en grupo te permite compartir apuntes y obtener más información que pueda servirte para completar tus apuntes. Además, escuchar al resto puede beneficiar tu comprensión y hacer que el día del examen lo recuerdes mejor que memorizando únicamente.



7. Practica antes del examen. Además de repasar de la forma tradicional puedes hacerlo también con la ayuda de aplicaciones móviles que te permiten realizar revisiones rápidas de último momento antes del examen. Una de ellas es la app 'Crea tus tests' que te permitirá preparar tus exámenes, desarrollando tus propias preguntas de acuerdo con las materias que estés estudiando.



8. Ten claras tus metas. No olvides lo que quieres conseguir al finalizar la carrera (una buena formación, acceder a un empleo). Ten claro 'por qué' y 'para qué' debes estudiar y aprobar. "Lo que a cada uno le ha llevado a estar allí es un punto de inflexión que no deben olvidar en épocas más agobiantes, con presión, estrés o incertidumbre, y poder visualizarlo de alguna manera puede favorecer el estar más motivado y poder ser más productivo", ha apuntado Loreto Laguna.