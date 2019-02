Carnaval de Torrevieja 2019

Torrevieja vuelve a llenarse de luz y de color

Las Fiestas de Carnaval de la ciudad costera son unas de las más grandes y esperadas de toda la provincia de Alicante. Concurso de Chirigotas, Gala Drag Queen, desfiles y mucho más en un extenso programa que no dejará a nadie indiferente

El espectacular Carnaval de Torrevieja 2019, que comenzó el pasado sábado 2 de febrero, con el pregón y la coronación de las Reinas Infantil y Mayor y finaliza el 3 de marzo con el desfile nocturno y entrega de premios, ya está aquí y, como cada año, promete mucho.



El de Torrevieja no es un Carnaval cualquiera, se trata de uno de los grandes eventos de la ciudad costera con una enorme acogida y una altísima participación al que se espera que acuda mucha gente, no solo del municipio, sino de toda la provincia.



El extenso programa comenzó el pasado sábado 2 de febrero, en el Auditorio Internacional, con el pregón por parte del gaditano Pepe Moreno Rodríguez, conocido como «Pepe el Caja» y la coronación de Ángela Ferrándiz Gómez como Reina Infantil y Paola Fernández Saura como Reina Mayor, ambas de la comparsa «Puerto Rico».



La gala fue disfrutada por un auditorio repleto, que no paró de reír con el pregonero y después se maravilló con la presentación de las dos fantasías Mohana, de la reina infantil y Ainé, diosa del Aire, de la reina mayor.

También en esta gala se hizo entrega del Pin de Oro, máximo reconocimiento que hace la Asociación Carnaval de Torrevieja, que en esta ocasión recayó en la figura de Julio Melchor Ruiz Vidal, anterior presidente de la asociación con una trayectoria de más de 20 años.







XI Gala Drag Queen

Como ya es tradición, este sábado 9 de febrero, a las 21:30 horas tendrá lugar otro de los actos más esperados de las Fiestas, la XI Gala Drag Queen «Ciudad de Torrevieja», en el Auditorio Internacional, destacando que este año la presentación de la gala correrá a cargo de «La Plexy», presentadora desde hace más de cinco años de los actos del Orgullo Madrid y que subirá el nivel y la categoría de esta gala, que ya se sitúa como una de las mejores de todo el litoral.



Concurso Nacional de Chirigotas

Del mismo modo, entre cuatro y cinco grupos participarán en el Concurso Nacional de Chirigotas «Ciudad de Torrevieja». Una cita que se llevará a cabo el sábado 16 de febrero, y de entre los que destaca la participación de la Chirigota de Beniaján.







Los Desfiles del Carnaval

En referencia a los desfiles del Carnaval, destaca, cómo no, el «Gran Desfile Concurso del Carnaval», que tendrá lugar el domingo 24 de febrero, con su recorrido habitual a lo largo de la calle Ramón Gallud, hasta la Plaza de la Constitución, donde se espera la participación de treinta y una comparsas locales, y donde las calles se llenarán de luz, color, gente, pero sobre todo de mucha, mucha alegría.



Por su parte, el desfile nocturno será el sábado 2 de marzo, que, como novedad este año, será también el «Concurso de Comparsas Foráneas», que abrirán este desfile y que se iniciará este año a partir de las 19:30 horas.

Asimismo, se celebrará una gran fiesta fin de Carnaval en la Plaza de la Constitución, donde se entregarán todos los premios, tanto del «Desfile Concurso» como del «Concurso de Foráneas».







III Jornadas Carnavaleras

Dentro del amplio abanico de actividades, también destaca el próximo domingo 17 de febrero las «III Jornadas Carnavaleras», donde las comparsas disfrutarán de un día de convivencia con hinchables, sorteo de regalos y una paella gigante en la Plaza del Sagrado Corazón (La Ermita).



Baile de la tercera edad

El Baile de la tercera edad que organiza la asociación se celebrará el jueves 28 de febrero en el Centro Municipal de Ocio.







El Carnaval de los coles

También como novedad este año, se realizará un desfile infantil «El Carnaval de los coles», un pequeño recorrido con vehículos sonorizados, en el que se dará la oportunidad a los más pequeños de los colegios de Torrevieja, de lucir esos disfraces que tanto trabajo cuesta elaborar y enseñar así al público asistente otro aliciente más de esta gran fiesta.

El desfile será el viernes 1 de marzo y comenzará entorno a las 17:00 horas desde el Centro Cultural Virgen del Carmen, terminando en la Plaza de la Constitución, donde se ofrecerá un chocolate con monas y animación para los más pequeños.



Ventra de entradas

La venta de entradas para los actos que se celebran en el Auditorio (XI Gala de Drag Queen y Concurso Nacional de Chirigotas) se hará en la taquilla del Teatro (Plaza Miguel Hernández) de lunes a viernes, en horario de 18h a 20h.

Y en la taquilla del Auditorio Internacional, a partir de las 19h cada día de actuación.









Programa de actos