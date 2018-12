Cómo hacer el nudo de la corbata

Te mostramos gráficamente cómo se hacen los seis principales nudos de corbata

INFORMACION.ES Hacer el nudo de la corbata no es tan sencillo como parece, aunque una vez lo aprendes es como lo que dicen de ir en bicicleta, que ya nunca se te olvida.

Pues bien, para que llegues a ese punto aquí tienes una guía gráfica muy práctica para aprender a hacer el nudo de la corbata de las seis maneras más habituales y con los consejos sobre cuál queda mejor para según qué hombres (o mujeres, que ahora también se ven muchas con ellas):

También puedes ver vídeo tutoriales sobre cómo se hace el nudo de la corbata en sus distintas modalidades.





Nudo simple de corbata

Este tipo de nudo de corbata es especialmente indicado para corbatas anchas y le queda mejor a los hombres altos.





Nudo doble de corbata

La forma del nudo doble de corbata queda fenomenal con las camisas de cuello largo. Eso sí, para que luzca bien, la corbata debe estar hecha de tela suave, y no ha de ser muy corta.

Nudo Windsor de corbata

El nudo Windsor es para ocasiones especiales. Al ser voluminoso, se debe realizar preferentemente en cuellos amplios, como los cuellos italianos o los cuellos Windsor. A veces complejo de realizar, para obtener con éxito este nudo, éste debe caer entre las dos partes del cuello y esconder el último botón de la camisa.





Nudo Pratt de corbata

El nudo Pratt fue creado por Jerry Pratt, quien trabajó en la Cámara de Comercio de Estados Unidos durante 30 años. Durante todo este tiempo, él anudó su corbata cada dia -a su manera- para diferenciarse de los demás, hasta que un día de 1989, Don Shelby lo "delató" y divulgó su secreto por televisión.





Nudo Eldredge de corbata

El "Eldredge" es un nudo único y bastante dificultoso. Consta de un total de 15 pasos y, a diferencia de la gran mayoría, se anuda con ayuda de la parte estrecha de la corbata. El resultado es muy particular y no del gusto de todos. Eso sí, marcarás diferencias si te atreves con él, si bien a más de uno tendrás que explicarles que es así y no es que te haya salido mal el intento de hacer otro nudo distinto.





Nudo triple de corbata

Entre los distintos nudos de corbata es uno de los más raros de ver ya que requiere un plus de destreza.

Material visual: http://kak-zavyazat-galstuk.ru/