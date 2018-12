"Hay mucho ruido en los mercados pero la economía está fuerte"

No disparen al economista. Ni la economía es cine mudo, ni los economistas, pianistas. Así se presenta a sí mismo Santiago Carbó, catedrático de Economía y Finanzas de CUNEF, profesor de la británica Bangor University y director de Estudios Financieros de Funcas. Prudente pero con las ideas muy claras, Carbó (Gandía, 1966) huye del ruido de los mercados y de los gurús que crean opinión en las redes sociales. Considera que no hay motivos para activar las alarmas ni en la economía ni en los mercados financieros.

Habrá crisis, ¿sí o no? Esa parece ser la cuestión.

Hay mucho ruido en los mercados, que están raros y en un momento complicado. Pero la economía internacional sigue bastante fuerte. ¿Recesión? No existen señales ni tampoco alerta de los organismos internacionales. Es más la visión que tienen gurús que crean opinión a través de la redes sociales. ¿Que existe una desaceleración? Sí. Era irremediable que pasara después de una etapa de crecimiento muy intenso desde 2010 en Estados Unidos. En Europa no ha sido tan intenso pero desde 2014 se está creciendo. La aparición de la figura de Donald Trump generó muchas dudas e incertidumbre, sobre todo por la guerra comercial. También parece que hay indicios de corrección de la burbuja en China. La Eurozona tiene problemas no resueltos (Italia, Brexit) y con tipos de interés al alza... Todo eso genera incertidumbre que permanecerá.

¿Qué impacto tendrá que el Banco Central Europeo adopte una política monetaria menos expansiva?

Esta descontado ya que el BCE endurecerá la política monetaria. Si no sube los tipos de interés habrán dudas, igual que si lo hace muy deprisa. Pero por ahora todo apunta a que estamos en la línea de lo ya descontado. Creo que la primera subida de tipos será en septiembre de 2019 y eso es lo que anticipan los mercados.

Habla usted de los mercados. ¿Están sobrevalorados?

Quizá sí, aparentemente están caros, sobre todo los de EE UU. Habrá una corrección allí. En Europa, menos. Las acciones están muy caras, mientras que la deuda soberana, en general, tiene malas perspectivas. Por el contrario hay renta corporativa de grandes empresas, como las alemanas, con buen panorama. Para un perfil de inversión de riesgo moderado, es un activo razonable. En cualquier caso son tiempos de volatilidad.

El inversor, ¿está preparado para estos tiempos convulsos?

El inversor cualificado se sabe manejar en bolsa en los buenos y en los malos momentos. En cambio, en malos momentos, los no cualificados no están habituados a que se pueda perder dinero. No quieren asumirlo.

Mirando a casa, ¿cómo ve a España?

La economía española todavía tiene algo de recorrido al alza y crecerá más del 2% en 2019, lo que permitirá generar empleo. Por ahora, descarto caídas o aumentos del PIB cerca de cero. Los últimos datos del empleo son positivos y no sólo en la construcción y servicios. Es verdad que no se han hecho todos los deberes en la reducción de la deuda pública, pero, al menos, se cumplen las instrucciones de Europa en este sentido.

¿Y la bolsa? ¿Cómo está el Ibex?

Creo que tenemos una bolsa barata y atractiva, pero depende en exceso de grandes empresas (como Telefónica, Repsol) y de los bancos, lo que introduce volatilidad por la exposición de estas a los emergentes o por noticias negativas como la polémica sobre los impuestos de las hipotecas.

¿Los fondos de inversión?

La previsión es que 2019 no va ser un año bueno en las bolsas, pero las gestoras se adaptarán y puede que en la UE logren rentabilidades mejores que las de 2018.