Buenas perspectivas bursátiles para 2019

"Las bolsas se van a resentir, pero no creo que haya grandes desplomes"

VICENTE PALLARDÓ

UNIVERSITAT VALÈNCIA

«Como de momento los bancos centrales van a proseguir con las tímidas medidas de normalización, las Bolsas se van a resentir, empezando por la americana, aunque no creo que haya grandes desplomes (no me refiero a movimientos puntuales abruptos un par de días que más o menos se recuperan; eso ya pasa casi cada año, me refiero a un descenso continuo y significativo), a menos que se líe extremadamente en otros ámbitos, algo no descartable, pero de probabilidad limitada».